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  • «Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

11 февраля 2025, 19:35
Брест
11.02.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
ПСЖ
21' Витинья (П) 45' У. Дембеле 66' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
23
Камори Думбия
АП
17
Мама Бальде
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-3-2-1
40
Бизот
21
Айдара
3
Кулибали
5
Шардонне
70
Лала
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
95
Камара
19
Сима
21
Февр
19
Ажорк
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
51
Пачо
5
Маркиньос
25
Мендеш
8
Руис
17
Витинья
10
Дембеле
14
Дуэ
29
Барколя
87
Невеш
8
Маньетти
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Маньетти
21
Февр
23
Думбия
23
Думбия
21
Февр
95
Камара
7
Салах
7
Салах
95
Камара
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
33
Лис-Мелу
28
Лаж
28
Лаж
33
Лис-Мелу
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Количество передач
344
590
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
11
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «ПСЖ», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест»«ПСЖ»

«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Брест
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