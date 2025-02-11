11.02.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-3-2-1
40
Бизот
21
Айдара
3
Кулибали
5
Шардонне
70
Лала
8
Маньетти
33
Лис-Мелу
95
Камара
19
Сима
21
Февр
19
Ажорк
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
51
Пачо
5
Маркиньос
25
Мендеш
8
Руис
17
Витинья
10
Дембеле
14
Дуэ
29
Барколя
87
Невеш
8
Маньетти
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Маньетти
21
Февр
23
Думбия
23
Думбия
21
Февр
95
Камара
7
Салах
7
Салах
95
Камара
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
33
Лис-Мелу
28
Лаж
28
Лаж
33
Лис-Мелу
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Количество передач
344
590
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
11
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «ПСЖ», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»