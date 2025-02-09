09.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-1-2-1-2
75
Фофана
29
Анен
21
Лефор
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
14
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
8
Абделли
22
Леполь
28
Эль-Мелали
4-3-2-1
28
Рульи
62
Мурильо
26
Балерди
13
Корнелиус
26
Мерлен
12
Рабьо
10
Беннасер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
11
Энрике
9
Гуири
29
Анен
3
Экоми
3
Экоми
29
Анен
14
Аолу
15
Капелле
15
Капелле
14
Аолу
93
Белькебла
14
Белхдим
14
Белхдим
93
Белькебла
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
22
Леполь
7
Ньян
7
Ньян
22
Леполь
9
Гуири
37
Дедич
37
Дедич
9
Гуири
10
Беннасер
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Беннасер
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
26
Мерлен
11
Мопе
11
Мопе
26
Мерлен
Остались в запасе
Анжер
Марсель
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Анжер - Марсель
1
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
8
Офсайды
4
1
Количество передач
243
895
Сейвы
6
0
Точность передач %
72
92
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.41
Смотреть прямую трансляцию Анжер «Лион» против «Марселя», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»