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  • «Анжер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«Анжер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 21:35
Анжер
09.02.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
69' А. Рабьо 74' Н. Мопе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Химад Абделли
(К) АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-2-1-2
75
Фофана
29
Анен
21
Лефор
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
14
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
8
Абделли
22
Леполь
28
Эль-Мелали
4-3-2-1
28
Рульи
62
Мурильо
26
Балерди
13
Корнелиус
26
Мерлен
12
Рабьо
10
Беннасер
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
11
Энрике
9
Гуири
29
Анен
3
Экоми
3
Экоми
29
Анен
14
Аолу
15
Капелле
15
Капелле
14
Аолу
93
Белькебла
14
Белхдим
14
Белхдим
93
Белькебла
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
22
Леполь
7
Ньян
7
Ньян
22
Леполь
9
Гуири
37
Дедич
37
Дедич
9
Гуири
10
Беннасер
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Беннасер
11
Гринвуд
4
Надир
4
Надир
11
Гринвуд
26
Мерлен
11
Мопе
11
Мопе
26
Мерлен
Остались в запасе
Анжер
Марсель
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Анжер - Марсель
1
2
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
8
Офсайды
4
1
Количество передач
243
895
Сейвы
6
0
Точность передач %
72
92
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.41

Смотреть прямую трансляцию Анжер «Лион» против «Марселя», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер»«Марсель»

«Анжер» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Анжер
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