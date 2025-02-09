Венеция
09.02.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
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Рома
57' П. Дибала (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
28
Ионуц Раду
ВР
2
Фали Канде
ЛЗ
16
Alessandro Marcandalli
ЦЗ
4
Джей Идзес
(К) ЦЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
14
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
27
Люка Гурна
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Артем Довбик
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
1
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
97
Исса Думбия
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
31
Альберто Кьезурин
ПВ
99
Мирко Марич
ЦФ
79
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
34
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
66
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-4-2-1
28
Раду
2
Канде
4
Идзес
16
77
Эллертссон
14
Кавилья
71
Перес
6
Бусио
24
Дзербин
10
Йебоа
18
Фила
3-3-1-1-2
99
Свилар
23
Манчини
2
Ренш
5
Н'Дика
19
Челик
27
Гурна
3
Анхелиньо
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
11
Довбик
16
25
Шингтьен
25
Шингтьен
16
10
Йебоа
11
Ористанио
11
Ористанио
10
Йебоа
77
Эллертссон
19
Бьяркасон
19
Бьяркасон
77
Эллертссон
71
Перес
99
Марич
99
Марич
71
Перес
18
Фила
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
18
Фила
92
Эль-Шаарави
25
Нельссон
25
Нельссон
92
Эль-Шаарави
27
Гурна
61
Писилли
61
Писилли
27
Гурна
21
Дибала
35
Бальданци
35
Бальданци
21
Дибала
2
Ренш
56
Салемакерс
56
Салемакерс
2
Ренш
11
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Довбик
Остались в запасе
Венеция
Рома
23
Маттео Гранди
ВР
1
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
97
Исса Думбия
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
79
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
34
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
66
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
1
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
97
Исса Думбия
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
79
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
34
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
66
Буба Сангаре
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Венеция - Рома
2
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
21
Офсайды
1
0
Количество передач
552
311
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Ромы», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Bettery».