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  • «Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

8 февраля 2025, 21:50
Реал
08.02.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
50' К. Мбаппе
35' Х. Альварес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Куртуа
11
Гарсия
2
Асенсио
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
8
Барриос
14
Льоренте
20
Симеоне
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
17
Васкес
14
Модрич
14
Модрич
17
Васкес
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
16
Лино
6
Коке
6
Коке
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Реал
Атлетико
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал - Атлетико
1
3
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
13
Офсайды
2
1
Количество передач
663
441
Сейвы
0
8
Точность передач %
93
86
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»

«Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Реал
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