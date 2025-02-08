Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-2-1-3
27
Мюллер
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
32
Сванберг
27
Арнольд
21
Виммер
9
Амура
19
Винд
8
Томаш
3-3-2-1-1
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
22
Эрмосо
20
Мукиэле
34
Джака
13
Артур
24
Гарсия
8
Андрих
23
Телла
22
Бонифаци
2
Фишер
33
Борнау
33
Борнау
2
Фишер
21
Виммер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Виммер
32
Сванберг
40
Вранкс
40
Вранкс
32
Сванберг
8
Томаш
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
8
Томаш
19
Винд
91
Беренс
91
Беренс
19
Винд
13
Артур
30
Фримпонг
30
Фримпонг
13
Артур
24
Гарсия
7
Вирц
7
Вирц
24
Гарсия
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
23
Телла
10
Буэндия
10
Буэндия
23
Телла
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
12
Павао Перван
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
8
Бенке Дардаи
АП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
8
Бенке Дардаи
АП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вольфсбург - Байер
2
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
7
8
Офсайды
2
1
Количество передач
358
517
Сейвы
1
8
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Байера», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»