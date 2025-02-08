08.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-2-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
16
Каразор
20
Стержиу
24
Хабот
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
5
Бенсебаини
24
Свенссон
24
Свенссон
5
Бенсебаини
13
Гросс
10
Рейна
10
Рейна
13
Гросс
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Байер
14
Байер
14
Адейеми
10
Фюрих
4
Вагноман
4
Вагноман
10
Фюрих
20
Мийо
14
Кайтель
14
Кайтель
20
Мийо
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
18
Левелинг
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Левелинг
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
29
Финн Ельч
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
4
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
13
14
Офсайды
1
5
Количество передач
579
269
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Штутгарта», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Штутгарт»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»