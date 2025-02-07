07.02.2025, пятница, 23:05
Франция. Лига 1, 21 тур
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
3-2-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
10
Дембеле
7
Кварацхелия
14
Дуэ
4-1-1-2-2
99
Майецки
2
Вандерсон
6
Керер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
6
Закария
27
Магасса
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
14
Бирет
29
Барколя
21
Эрнандес
21
Эрнандес
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
27
Магасса
73
Мусрати
73
Мусрати
27
Магасса
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
14
Бирет
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
14
Бирет
36
Эмболо
22
Миша
22
Миша
36
Эмболо
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
9
11
Офсайды
1
5
Количество передач
617
343
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.89
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Монако», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettеry».
Источник: «Бомбардир»