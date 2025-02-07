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  • «ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

«ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

7 февраля 2025, 21:55
ПСЖ
07.02.2025, пятница, 23:05
Франция. Лига 1, 21 тур
4 : 1
Завершен
Монако
6' Витинья 54' Х. Кварацхелия 57' У. Дембеле 90' У. Дембеле
17' Д. Закария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
3-2-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
87
Невеш
10
Дембеле
7
Кварацхелия
14
Дуэ
4-1-1-2-2
99
Майецки
2
Вандерсон
6
Керер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
6
Закария
27
Магасса
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
14
Бирет
29
Барколя
21
Эрнандес
21
Эрнандес
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
7
Кварацхелия
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Кварацхелия
27
Магасса
73
Мусрати
73
Мусрати
27
Магасса
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
14
Бирет
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
14
Бирет
36
Эмболо
22
Миша
22
Миша
36
Эмболо
12
Энрике
15
Дьятта
15
Дьятта
12
Энрике
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
9
11
Офсайды
1
5
Количество передач
617
343
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.89
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Монако», 21-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Монако»

«ПСЖ» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ
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