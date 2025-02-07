07.02.2025, пятница, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-1-2-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
4
Ляпорт
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
20
Габриэль
22
Дуран
7
Роналду
3-2-3-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
21
Аль-Сахафи
6
Смоллинг
2
Аль-Рашиди
25
Абди
14
Аль-Биши
29
Шукуров
8
Посуэло
31
Лопес
10
Сакала
20
Габриэль
50
Кашиш
50
Кашиш
20
Габриэль
17
аль-Хаибари
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
17
аль-Хаибари
83
Аль-Наджди
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
83
Аль-Наджди
22
Дуран
29
Гариб
29
Гариб
22
Дуран
7
Роналду
16
Маран
16
Маран
7
Роналду
22
Аль-Бакави
47
47
22
Аль-Бакави
25
Абди
2
2
25
Абди
8
Посуэло
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
8
Посуэло
21
Аль-Сахафи
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
21
Аль-Сахафи
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фейха
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
6
Ali Al Hussain
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
6
Ali Al Hussain
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фейха
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
14
Офсайды
5
4
Количество передач
568
318
Сейвы
3
3
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»