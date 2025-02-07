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  • «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

«Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

7 февраля 2025, 17:10
Аль-Наср
07.02.2025, пятница, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Фейха
22' Д. Дуран 72' Д. Дуран 74' К. Роналду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К) ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
4
Ляпорт
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
20
Габриэль
22
Дуран
7
Роналду
3-2-3-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
21
Аль-Сахафи
6
Смоллинг
2
Аль-Рашиди
25
Абди
14
Аль-Биши
29
Шукуров
8
Посуэло
31
Лопес
10
Сакала
20
Габриэль
50
Кашиш
50
Кашиш
20
Габриэль
17
аль-Хаибари
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
17
аль-Хаибари
83
Аль-Наджди
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
83
Аль-Наджди
22
Дуран
29
Гариб
29
Гариб
22
Дуран
7
Роналду
16
Маран
16
Маран
7
Роналду
22
Аль-Бакави
47
47
22
Аль-Бакави
25
Абди
2
2
25
Абди
8
Посуэло
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
8
Посуэло
21
Аль-Сахафи
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
21
Аль-Сахафи
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Фейха
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
6
Ali Al Hussain
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
23
Gabriel Vareta
ЦЗ
6
Ali Al Hussain
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Фейха
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
14
Офсайды
5
4
Количество передач
568
318
Сейвы
3
3
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фейха», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 18:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»

«Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Наср
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