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  • «Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

«Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

5 февраля 2025, 21:35
Байер
05.02.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Кельн
61' П. Шик 90+6' П. Шик 98' В. Бонифаци
45+10' Д. Даунс 54' Л. Майна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
(К) ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Кельн
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
31
Neo Telle
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
10
Матиас Олесен
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-3-1-1-2
32
Коварж
20
Мукиэле
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
14
Шик
10
Буэндия
4-2-1-2-1
1
Швабе
2
Шмид
3
Хайнц
4
Хюберс
35
Финкграфе
5
Мартель
21
Любичич
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
37
Майна
42
Даунс
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Хинкапе
12
Тапсоба
22
Гримальдо
22
Эрмосо
22
Эрмосо
22
Гримальдо
20
Мукиэле
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Мукиэле
10
Буэндия
23
Телла
23
Телла
10
Буэндия
25
Паласиос
22
Бонифаци
22
Бонифаци
25
Паласиос
35
Финкграфе
23
Пакярада
23
Пакярада
35
Финкграфе
29
Тильманн
70
Газибегович
70
Газибегович
29
Тильманн
23
Хусейнбашич
10
Олесен
10
Олесен
23
Хусейнбашич
37
Майна
15
Рондич
15
Рондич
37
Майна
42
Даунс
27
Тиггес
27
Тиггес
42
Даунс
Остались в запасе
Байер
Кельн
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Антони Расьоппи
ВР
31
Neo Telle
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
31
Neo Telle
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Байер - Кельн
3
3
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
17
Офсайды
3
4
Количество передач
1050
290
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Кельна», 1/4 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Кельн»

«Байер» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Кельн Байер
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