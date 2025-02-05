05.02.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
Германия. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-1-2
32
Коварж
20
Мукиэле
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
14
Шик
10
Буэндия
4-2-1-2-1
1
Швабе
2
Шмид
3
Хайнц
4
Хюберс
35
Финкграфе
5
Мартель
21
Любичич
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
37
Майна
42
Даунс
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Хинкапе
12
Тапсоба
22
Гримальдо
22
Эрмосо
22
Эрмосо
22
Гримальдо
20
Мукиэле
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Мукиэле
10
Буэндия
23
Телла
23
Телла
10
Буэндия
25
Паласиос
22
Бонифаци
22
Бонифаци
25
Паласиос
35
Финкграфе
23
Пакярада
23
Пакярада
35
Финкграфе
29
Тильманн
70
Газибегович
70
Газибегович
29
Тильманн
23
Хусейнбашич
10
Олесен
10
Олесен
23
Хусейнбашич
37
Майна
15
Рондич
15
Рондич
37
Майна
42
Даунс
27
Тиггес
27
Тиггес
42
Даунс
Остались в запасе
Байер
Кельн
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Антони Расьоппи
ВР
31
Neo Telle
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
31
Neo Telle
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Байер - Кельн
3
3
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
17
Офсайды
3
4
Количество передач
1050
290
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Кельна», 1/4 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Кельн»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»