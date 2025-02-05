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  • «Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

5 февраля 2025, 21:50
Ньюкасл
05.02.2025, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Арсенал
19' Д. Мерфи 52' Э. Гордон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
4-1-2-2-1
39
Дубравка
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
17
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
4
Ботман
17
Крафт
17
Крафт
4
Ботман
23
Мерфи
28
Уиллок
28
Уиллок
23
Мерфи
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
19
Троссард
19
Стерлинг
19
Стерлинг
19
Троссард
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Томми Сетфорд
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
203
423
Сейвы
3
1
Точность передач %
62
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Арсенала», 1/2 кубка лиги Аеглии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Арсенал»

«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Арсенал Ньюкасл
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