05.02.2025, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-1-2-2-1
39
Дубравка
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
39
Гимарайнс
3
Холл
17
Гордон
23
Мерфи
9
Исак
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
4
Ботман
17
Крафт
17
Крафт
4
Ботман
23
Мерфи
28
Уиллок
28
Уиллок
23
Мерфи
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
19
Троссард
19
Стерлинг
19
Стерлинг
19
Троссард
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Томми Сетфорд
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
2
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
203
423
Сейвы
3
1
Точность передач %
62
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Арсенала», 1/2 кубка лиги Аеглии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»