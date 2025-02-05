05.02.2025, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-2-1-2-1
12
Сориано
2
Альтимира
55
Гонсалес
22
Настасич
19
Розье
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Крус
14
Родригес
9
Гарсия
3-1-2-3-1
13
Лунин
4
Рамон
2
Асенсио
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
8
Вальверде
11
Родриго
15
Гюлер
21
Диас
9
Эндрик
9
Гарсия
14
Чикко
14
Чикко
9
Гарсия
19
Крус
19
Раба
19
Раба
19
Крус
14
Родригес
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
14
Родригес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
15
Гюлер
25
Себальос
25
Себальос
15
Гюлер
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
9
Эндрик
7
Гарсия
7
Гарсия
9
Эндрик
Остались в запасе
Леганес
Реал
36
Альвин Абахас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
28
Икер Бачильер
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
33
Mario Rivas
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
28
Икер Бачильер
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Hugo Solozábal
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
33
Mario Rivas
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леганес - Реал
1
3
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
4
12
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
396
571
Сейвы
9
2
Точность передач %
87
92
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Реала», 1/4 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»