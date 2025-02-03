03.02.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
1
Йоргенсен
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
3-3-2-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
3
Крессуэлл
3
Килман
34
Цоуфал
28
Соучек
33
Эмерсон
18
Ирвинг
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
10
Палмер
99
Чалоба
99
Чалоба
10
Палмер
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
34
Цоуфал
15
Мавропанос
15
Мавропанос
34
Цоуфал
33
Эмерсон
30
Скарлс
30
Скарлс
33
Эмерсон
18
Ирвинг
61
Орфорд
61
Орфорд
18
Ирвинг
3
Крессуэлл
31
Гилерме
31
Гилерме
3
Крессуэлл
18
Солер
28
Ингс
28
Ингс
18
Солер
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
97
Роберт Санчес
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
22
Лукаш Фабиански
ВР
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
1
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
10
Офсайды
0
1
Количество передач
583
282
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вест Хэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»