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  • «Челси» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля января 2025

«Челси» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля января 2025

3 февраля 2025, 21:50
Челси
03.02.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
64' П. Нету 74' А. Ван-Биссака (АГ)
42' Д. Боуэн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-3-1
1
Йоргенсен
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
3-3-2-2
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
3
Крессуэлл
3
Килман
34
Цоуфал
28
Соучек
33
Эмерсон
18
Ирвинг
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
10
Палмер
99
Чалоба
99
Чалоба
10
Палмер
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
34
Цоуфал
15
Мавропанос
15
Мавропанос
34
Цоуфал
33
Эмерсон
30
Скарлс
30
Скарлс
33
Эмерсон
18
Ирвинг
61
Орфорд
61
Орфорд
18
Ирвинг
3
Крессуэлл
31
Гилерме
31
Гилерме
3
Крессуэлл
18
Солер
28
Ингс
28
Ингс
18
Солер
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
97
Роберт Санчес
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
22
Лукаш Фабиански
ВР
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
1
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
10
Офсайды
0
1
Количество передач
583
282
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вест Хэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Вест Хэм»

«Челси» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Челси
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