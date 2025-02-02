02.02.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-2-3-2
13
Адриан
15
Перро
4
Натан
3
Льоренте
5
Кардозо
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
12
Ортис
94
Бакамбу
4-1-1-3-1
1
Симон
15
Леке
4
Паредес
3
Вивиан
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
94
Бакамбу
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
94
Бакамбу
7
Антони
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Антони
17
Родригес
15
Гарсия
15
Гарсия
17
Родригес
5
Альтимира
9
Роке
9
Роке
5
Альтимира
15
Леке
18
Бойро
18
Бойро
15
Леке
8
Сансет
28
Каналес
28
Каналес
8
Сансет
18
Хаурегисар
6
Прадос
6
Прадос
18
Хаурегисар
7
Беренгер
25
Джало
25
Джало
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Бетис - Атлетик
3
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
20
Офсайды
3
2
Количество передач
433
390
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетика», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»