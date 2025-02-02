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  • «Бетис» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Бетис» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 21:50
Бетис
02.02.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
15' Иско 45+2' Р. Перро
33' А. Паредес 69' О. Сансет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
12
Анхель Ортис
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
21
Матео Флорес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Пабло Гарсия
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
28
Пейо Каналес
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
3-2-3-2
13
Адриан
15
Перро
4
Натан
3
Льоренте
5
Кардозо
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
12
Ортис
94
Бакамбу
4-1-1-3-1
1
Симон
15
Леке
4
Паредес
3
Вивиан
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
8
Сансет
9
Уильямс
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
94
Бакамбу
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
94
Бакамбу
7
Антони
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Антони
17
Родригес
15
Гарсия
15
Гарсия
17
Родригес
5
Альтимира
9
Роке
9
Роке
5
Альтимира
15
Леке
18
Бойро
18
Бойро
15
Леке
8
Сансет
28
Каналес
28
Каналес
8
Сансет
18
Хаурегисар
6
Прадос
6
Прадос
18
Хаурегисар
7
Беренгер
25
Джало
25
Джало
7
Беренгер
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Бетис - Атлетик
3
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
20
Офсайды
3
2
Количество передач
433
390
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетика», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетик»

«Бетис» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Бетис
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