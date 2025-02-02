02.02.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
7
Вирц
23
Телла
22
Бонифаци
4-2-2-2
37
Филипп
2
Гранац
25
Акпогума
3
Чавес
39
Юрасек
18
Гайгер
22
Бекер
34
Бишоф
30
Бюлтер
10
Гложек
17
Ярдимчи
Буэндия
22
Эрмосо
22
Эрмосо
Буэндия
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
7
Вирц
25
Паласиос
25
Паласиос
7
Вирц
23
Телла
10
Буэндия
10
Буэндия
23
Телла
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
30
Бюлтер
34
Н'Соки
34
Н'Соки
30
Бюлтер
17
Ярдимчи
22
Прасс
22
Прасс
17
Ярдимчи
39
Юрасек
16
Беренс
16
Беренс
39
Юрасек
2
Гранац
42
Моква
42
Моква
2
Гранац
18
Гайгер
99
Орбан
99
Орбан
18
Гайгер
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
32
Tim Philipp
ВР
17
Noah König
ЦЗ
28
Florian Micheler
ЦП
10
Luka Djuric
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
32
Tim Philipp
ВР
17
Noah König
ЦЗ
28
Florian Micheler
ЦП
10
Luka Djuric
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
7
Офсайды
1
1
Количество передач
506
530
Сейвы
6
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.53
2.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Хоффенхайма», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»