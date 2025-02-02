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  • «Байер» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Байер» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 18:20
Байер
02.02.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
15' В. Бонифаци 19' Ж. Фримпонг 51' П. Шик
62' Д. Орбан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
(К) ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Хоффенхайм
32
Tim Philipp
ВР
17
Noah König
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
16
Хеннес Беренс
ЦП
28
Florian Micheler
ЦП
10
Luka Djuric
ЦП
42
Давид Моква
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
7
Вирц
23
Телла
22
Бонифаци
4-2-2-2
37
Филипп
2
Гранац
25
Акпогума
3
Чавес
39
Юрасек
18
Гайгер
22
Бекер
34
Бишоф
30
Бюлтер
10
Гложек
17
Ярдимчи
Буэндия
22
Эрмосо
22
Эрмосо
Буэндия
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
7
Вирц
25
Паласиос
25
Паласиос
7
Вирц
23
Телла
10
Буэндия
10
Буэндия
23
Телла
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
30
Бюлтер
34
Н'Соки
34
Н'Соки
30
Бюлтер
17
Ярдимчи
22
Прасс
22
Прасс
17
Ярдимчи
39
Юрасек
16
Беренс
16
Беренс
39
Юрасек
2
Гранац
42
Моква
42
Моква
2
Гранац
18
Гайгер
99
Орбан
99
Орбан
18
Гайгер
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
32
Tim Philipp
ВР
17
Noah König
ЦЗ
28
Florian Micheler
ЦП
10
Luka Djuric
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
32
Tim Philipp
ВР
17
Noah König
ЦЗ
28
Florian Micheler
ЦП
10
Luka Djuric
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
7
Офсайды
1
1
Количество передач
506
530
Сейвы
6
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.53
2.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Хоффенхайма», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Хоффенхайм»

«Байер» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Байер
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