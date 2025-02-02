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  • «Фиорентина» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Фиорентина» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 15:50
Фиорентина
02.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
9' М. Кен 30' А. Гюдмюндссон
55' К. Де Винтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Мортен Френдруп
(К) ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Томмазо Рубино
АП
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
15
Лиор Касса
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
8
Госенс
3
Раньери
5
Понграчич
20
Додо
8
Мандрагора
7
Ричардсон
14
Фолоруншо
11
Гюдмюндссон
9
Кен
18
Белтран
4-4-1-1
1
Леали
20
Сабелли
5
Де Винтер
22
Васкес
3
Мартин
73
Мазини
32
Френдруп
21
Миретти
2
Торсбю
70
Корне
9
Пинамонти
18
Белтран
65
Паризи
65
Паризи
18
Белтран
7
Ричардсон
15
Комуццо
15
Комуццо
7
Ричардсон
9
Кен
8
Куаме
8
Куаме
9
Кен
73
Мазини
47
Бадель
47
Бадель
73
Мазини
21
Миретти
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Миретти
70
Корне
9
Витинья
9
Витинья
70
Корне
2
Торсбю
81
Экубан
81
Экубан
2
Торсбю
20
Сабелли
18
Эхатор
18
Эхатор
20
Сабелли
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Николас Валентини
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Томмазо Рубино
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
15
Лиор Касса
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Николас Валентини
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
10
Томмазо Рубино
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Алан Маттурро
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
15
Лиор Касса
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
3
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
17
14
Офсайды
3
0
Количество передач
298
421
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
0
11
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Дженоа», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Дженоа»

«Фиорентина» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Фиорентина
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