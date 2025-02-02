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  • «Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 14:50
Барселона
02.02.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
61' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
16
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
12
Уго Новоа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
5
Кубарси
23
Кунде
6
Касадо
16
Гави
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-3-2-1
25
Овоно
14
Теналья
24
Диарра
15
Моуриньо
3
Санчес
18
Гуриди
6
Гевара
8
Бланко
7
Висенте
17
Конечны
19
Кике
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
33
Араухо
24
Гарсия
24
Гарсия
33
Араухо
6
Касадо
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Касадо
16
Гави
7
Лопес
7
Лопес
16
Гави
11
Рафинья
9
Торрес
9
Торрес
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
7
Висенте
12
Новоа
12
Новоа
7
Висенте
17
Конечны
77
Мартин
77
Мартин
17
Конечны
18
Гуриди
11
Мартинес
11
Мартинес
18
Гуриди
6
Гевара
12
Вильялибре
12
Вильялибре
6
Гевара
Остались в запасе
Барселона
Алавес
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Барселона - Алавес
5
2
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
20
Офсайды
2
11
Количество передач
616
241
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Алавеса», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Алавес»

«Барселона» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Барселона
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