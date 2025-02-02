02.02.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Бальде
33
Араухо
5
Кубарси
23
Кунде
6
Касадо
16
Гави
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-3-2-1
25
Овоно
14
Теналья
24
Диарра
15
Моуриньо
3
Санчес
18
Гуриди
6
Гевара
8
Бланко
7
Висенте
17
Конечны
19
Кике
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
33
Араухо
24
Гарсия
24
Гарсия
33
Араухо
6
Касадо
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Касадо
16
Гави
7
Лопес
7
Лопес
16
Гави
11
Рафинья
9
Торрес
9
Торрес
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
7
Висенте
12
Новоа
12
Новоа
7
Висенте
17
Конечны
77
Мартин
77
Мартин
17
Конечны
18
Гуриди
11
Мартинес
11
Мартинес
18
Гуриди
6
Гевара
12
Вильялибре
12
Вильялибре
6
Гевара
Остались в запасе
Барселона
Алавес
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Барселона - Алавес
5
2
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
20
Офсайды
2
11
Количество передач
616
241
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Алавеса», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»