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  • «Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля января 2025

«Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля января 2025

1 февраля 2025, 16:50
Ньюкасл
01.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
37' Д. Мерфи
61' Р. Хименес 82' Р. Муньис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
(К) ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
5
Андерсен
33
Робинсон
16
Берге
23
Лукич
24
Траоре
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
3
Холл
6
Келли
6
Келли
3
Холл
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
23
Мерфи
10
Осула
10
Осула
23
Мерфи
17
Ивоби
30
Сессеньон
30
Сессеньон
17
Ивоби
24
Траоре
6
Диоп
6
Диоп
24
Траоре
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
13
Стивен Бенда
ВР
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
4
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
15
Офсайды
4
0
Количество передач
388
428
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Фулхэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Фулхэм»

«Ньюкасл» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ньюкасл
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