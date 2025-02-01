01.02.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
5
Андерсен
33
Робинсон
16
Берге
23
Лукич
24
Траоре
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Хименес
3
Холл
6
Келли
6
Келли
3
Холл
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
23
Мерфи
10
Осула
10
Осула
23
Мерфи
17
Ивоби
30
Сессеньон
30
Сессеньон
17
Ивоби
24
Траоре
6
Диоп
6
Диоп
24
Траоре
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Перейра
32
Смит-Роу
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Ньюкасл
Фулхэм
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
13
Стивен Бенда
ВР
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Фулхэм
4
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
15
Офсайды
4
0
Количество передач
388
428
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Фулхэма», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Фулхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»