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  • «Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Рейнджерс
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 1
Завершен
Юнион СЖ
21' Н. Раскин 55' В. Черны
83' К. Мак Аллистер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
10
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Рейнджерс
54
Mason Munn
ВР
31
Лиам Келли
ВР
63
Alexander Hutton
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
49
Бэйли Райс
ОП
48
Paul Nsio
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
32
Mohamed Asri
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
6
Жефте
38
Кинг
3
Преппер
2
Тавернье
43
Раскин
10
Диоманде
10
Байрами
29
Игамане
9
Дессер
18
Черны
4-1-2-2-1
49
Морис
26
Сайкс
16
Лейсен
27
Садики
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
22
Нианг
6
ван де Перре
25
Халаили
16
Фусейни
29
Иванович
18
Черны
4
Суттар
4
Суттар
18
Черны
10
Байрами
48
48
10
Байрами
38
Кинг
45
Маккосленд
45
Маккосленд
38
Кинг
29
Игамане
29
Лавлейс
29
Лавлейс
29
Игамане
5
Мак Аллистер
20
Расмуссен
20
Расмуссен
5
Мак Аллистер
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
6
ван де Перре
16
Фусейни
13
Родригес
13
Родригес
16
Фусейни
Остались в запасе
Рейнджерс
Юнион СЖ
54
Mason Munn
ВР
31
Лиам Келли
ВР
63
Alexander Hutton
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
10
Том Лоуренс
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
54
Mason Munn
ВР
31
Лиам Келли
ВР
63
Alexander Hutton
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
10
Том Лоуренс
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Рейнджерс - Юнион СЖ
5
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
9
Офсайды
3
2
Количество передач
370
429
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.57
2.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Юнион СЖ», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Юнион СЖ»

«Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Юнион СЖ Рейнджерс
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