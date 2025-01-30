30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-4-2-1
20
Перри
16
Абнер
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
8
Толиссо
6
Тессманн
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-2-3-1
22
Падт
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
6
Наресси
24
Пиотровски
11
Видаль
20
Камара
77
Маркус
12
Секо
7
Нуама
26
Кумбеди
26
Кумбеди
7
Нуама
17
Верету
18
Матич
18
Матич
17
Верету
6
Тессманн
91
Ляказетт
91
Ляказетт
6
Тессманн
3
Недялков
14
Гроппер
14
Гроппер
3
Недялков
17
Сон
15
Куртулуш
15
Куртулуш
17
Сон
12
Секо
23
Дуарте
23
Дуарте
12
Секо
11
Видаль
18
Чочев
18
Чочев
11
Видаль
Остались в запасе
Лион
Лудогорец
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Лион - Лудогорец
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
538
400
Сейвы
5
7
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
2.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лудогорца», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лудогорец»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»