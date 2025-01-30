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  • «Лион» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Лион» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Лион
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
54' К. Толиссо
77' Д. Алмейда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
(К) ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Лион
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
90
Filip Gigov
ЦФ
3-4-2-1
20
Перри
16
Абнер
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
8
Толиссо
6
Тессманн
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-2-3-1
22
Падт
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
3
Недялков
6
Наресси
24
Пиотровски
11
Видаль
20
Камара
77
Маркус
12
Секо
7
Нуама
26
Кумбеди
26
Кумбеди
7
Нуама
17
Верету
18
Матич
18
Матич
17
Верету
6
Тессманн
91
Ляказетт
91
Ляказетт
6
Тессманн
3
Недялков
14
Гроппер
14
Гроппер
3
Недялков
17
Сон
15
Куртулуш
15
Куртулуш
17
Сон
12
Секо
23
Дуарте
23
Дуарте
12
Секо
11
Видаль
18
Чочев
18
Чочев
11
Видаль
Остались в запасе
Лион
Лудогорец
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
20
Лассине Диарра
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Лион - Лудогорец
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
538
400
Сейвы
5
7
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
2.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Лудогорца», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Лудогорец»

«Лион» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лудогорец Лион
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