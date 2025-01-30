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  • «Олимпиакос» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Олимпиакос» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Олимпиакос
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
3 : 0
Завершен
Карабах
56' А. Эль-Кааби 60' А. Эль-Кааби 89' Ж. Бьянсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
(К) ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-1-1-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
6
Карму
5
Пирола
4
Бьянсон
32
Хецце
14
Дани Гарсия
99
Вельде
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
19
Костулас
3-1-2-2-2
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
6
Карму
3
Ортега
3
Ортега
6
Карму
20
Коштинья
23
Родиней
23
Родиней
20
Коштинья
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
99
Вельде
22
Шикинью
22
Шикинью
99
Вельде
9
Эль-Кааби
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Эль-Кааби
1
Силва
23
Вешович
23
Вешович
1
Силва
11
Андраде
21
Кащук
21
Кащук
11
Андраде
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Олимпиакос
Карабах
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Олимпиакос - Карабах
5
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
294
407
Сейвы
1
6
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.67
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Карабах», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Карабах»

«Олимпиакос» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Карабах Олимпиакос
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