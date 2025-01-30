30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
Лига Европы, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
4-1-1-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
6
Карму
5
Пирола
4
Бьянсон
32
Хецце
14
Дани Гарсия
99
Вельде
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
19
Костулас
3-1-2-2-2
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
6
Карму
3
Ортега
3
Ортега
6
Карму
20
Коштинья
23
Родиней
23
Родиней
20
Коштинья
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
99
Вельде
22
Шикинью
22
Шикинью
99
Вельде
9
Эль-Кааби
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Эль-Кааби
1
Силва
23
Вешович
23
Вешович
1
Силва
11
Андраде
21
Кащук
21
Кащук
11
Андраде
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Олимпиакос
Карабах
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Олимпиакос - Карабах
5
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
294
407
Сейвы
1
6
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.67
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Карабах», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Карабах»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»