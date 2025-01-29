29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
4-3-1-2
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
45
Адеми
27
Мишич
10
Стойкович
17
Куленович
7
Пьяца
4-2-3-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
7
Пьяца
33
Ристовски
33
Ристовски
7
Пьяца
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
20
Батурина
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Батурина
10
Стойкович
70
Кордоба
70
Кордоба
10
Стойкович
46
Габбиа
42
Терраччано
42
Терраччано
46
Габбиа
21
Мората
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
21
Мората
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
14
Рейндерс
18
Абрахам
18
Абрахам
14
Рейндерс
Остались в запасе
Динамо Загреб
Милан
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Динамо Загреб - Милан
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
16
Офсайды
5
0
Количество передач
359
475
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.19
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Милана», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»