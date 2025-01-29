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  • «Динамо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Динамо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Динамо Загреб
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 1
Завершен
Милан
19' М. Батурина 60' М. Пьяца
53' К. Пулишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
45
Ариян Адеми
(К) ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Бранко Павич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-3-1-2
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
45
Адеми
27
Мишич
10
Стойкович
17
Куленович
7
Пьяца
4-2-3-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
7
Пьяца
33
Ристовски
33
Ристовски
7
Пьяца
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
20
Батурина
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Батурина
10
Стойкович
70
Кордоба
70
Кордоба
10
Стойкович
46
Габбиа
42
Терраччано
42
Терраччано
46
Габбиа
21
Мората
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
21
Мората
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
14
Рейндерс
18
Абрахам
18
Абрахам
14
Рейндерс
Остались в запасе
Динамо Загреб
Милан
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Динамо Загреб - Милан
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
16
Офсайды
5
0
Количество передач
359
475
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.19
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Милана», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Милан»

«Динамо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Милан Динамо Загреб
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