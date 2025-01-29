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  • «Боруссия» Д – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Боруссия» Д – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Боруссия Д
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 1
Завершен
Шахтер
17' С. Гирасси 44' С. Гирасси 79' Р. Бенсебаини
50' М. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Майк Тулльберг
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
4-3-3
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
16
Азарови
8
Крыськив
6
Гомес
10
Педриньо
10
Зубков
10
Судаков
11
Кевин
5
Бенсебаини
3
Антон
3
Антон
5
Бенсебаини
11
Гиттенс
27
Коуто
27
Коуто
11
Гиттенс
14
Байер
13
Гросс
13
Гросс
14
Байер
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
6
Гомес
19
Бондаренко
19
Бондаренко
6
Гомес
10
Зубков
2
Траоре
2
Траоре
10
Зубков
Остались в запасе
Боруссия Д
Шахтер
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Майк Тулльберг
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Майк Тулльберг
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Боруссия Д - Шахтер
1
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
438
532
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Шахтера», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Шахтер»

«Боруссия» Д – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Шахтер Боруссия Д
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