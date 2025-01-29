29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-1-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
4-3-3
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
22
Матвиенко
16
Азарови
8
Крыськив
6
Гомес
10
Педриньо
10
Зубков
10
Судаков
11
Кевин
5
Бенсебаини
3
Антон
3
Антон
5
Бенсебаини
11
Гиттенс
27
Коуто
27
Коуто
11
Гиттенс
14
Байер
13
Гросс
13
Гросс
14
Байер
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
6
Гомес
19
Бондаренко
19
Бондаренко
6
Гомес
10
Зубков
2
Траоре
2
Траоре
10
Зубков
Остались в запасе
Боруссия Д
Шахтер
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Майк Тулльберг
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Майк Тулльберг
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Боруссия Д - Шахтер
1
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
438
532
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Шахтера», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»