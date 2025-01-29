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  • «Штутгарт» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Штутгарт» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Штутгарт
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
77' К. Фюрих
6' Б. Барколя 17' У. Дембеле 35' У. Дембеле 54' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бредлов
2
Аль-Дахил
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
2
Аль-Дахил
91
Чейз
91
Чейз
2
Аль-Дахил
18
Левелинг
15
Штенцель
15
Штенцель
18
Левелинг
6
Штиллер
32
Ридер
32
Ридер
6
Штиллер
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
21
Эрнандес
4
Бералдо
4
Бералдо
21
Эрнандес
2
Хакими
8
Руис
8
Руис
2
Хакими
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Штутгарт
ПСЖ
41
Деннис Сеймен
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Штутгарт - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
8
Офсайды
3
3
Количество передач
426
608
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «ПСЖ», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «ПСЖ»

«Штутгарт» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Штутгарт
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