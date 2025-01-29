29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-1-2
1
Бредлов
2
Аль-Дахил
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
2
Аль-Дахил
91
Чейз
91
Чейз
2
Аль-Дахил
18
Левелинг
15
Штенцель
15
Штенцель
18
Левелинг
6
Штиллер
32
Ридер
32
Ридер
6
Штиллер
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
21
Эрнандес
4
Бералдо
4
Бералдо
21
Эрнандес
2
Хакими
8
Руис
8
Руис
2
Хакими
14
Дуэ
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Дуэ
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Штутгарт
ПСЖ
41
Деннис Сеймен
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
9
Eliot Bujupi
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Штутгарт - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
8
Офсайды
3
3
Количество передач
426
608
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «ПСЖ», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»