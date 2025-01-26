26.01.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-1-3
1
Булка
2
Абди
55
Ндайшими
4
Данте
3
Бар
7
Сантамария
92
Клосс
6
Будауи
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
4-3-2-1
28
Рульи
3
Брассье
62
Мурильо
26
Балерди
26
Мерлен
12
Рабьо
21
Ронжье
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
2
Абди
15
Бомбито
15
Бомбито
2
Абди
9
Лаборд
23
Луше
23
Луше
9
Лаборд
7
Сантамария
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
7
Сантамария
50
Чо
26
Буанани
26
Буанани
50
Чо
3
Брассье
14
Лирола
14
Лирола
3
Брассье
11
Энрике
4
Надир
4
Надир
11
Энрике
21
Ронжье
11
Роу
11
Роу
21
Ронжье
11
Мопе
47
Ваз
47
Ваз
11
Мопе
Остались в запасе
Ницца
Марсель
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ницца - Марсель
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
12
Нарушения
12
9
Офсайды
2
0
Количество передач
280
686
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Марселя», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»