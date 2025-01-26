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  • «Ницца» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Ницца» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 21:35
Ницца
26.01.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
7' Э. Гессан 51' М. Чо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
3-3-1-3
1
Булка
2
Абди
55
Ндайшими
4
Данте
3
Бар
7
Сантамария
92
Клосс
6
Будауи
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
4-3-2-1
28
Рульи
3
Брассье
62
Мурильо
26
Балерди
26
Мерлен
12
Рабьо
21
Ронжье
23
Хейбьерг
11
Гринвуд
11
Энрике
11
Мопе
2
Абди
15
Бомбито
15
Бомбито
2
Абди
9
Лаборд
23
Луше
23
Луше
9
Лаборд
7
Сантамария
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
7
Сантамария
50
Чо
26
Буанани
26
Буанани
50
Чо
3
Брассье
14
Лирола
14
Лирола
3
Брассье
11
Энрике
4
Надир
4
Надир
11
Энрике
21
Ронжье
11
Роу
11
Роу
21
Ронжье
11
Мопе
47
Ваз
47
Ваз
11
Мопе
Остались в запасе
Ницца
Марсель
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ницца - Марсель
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
12
Нарушения
12
9
Офсайды
2
0
Количество передач
280
686
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Марселя», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Марсель»

«Ницца» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Ницца
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