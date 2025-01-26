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  • «Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 18:05
Нант
26.01.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Лион
90' М. Мохамед
10' Э. Нуама
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К) ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Plamedi Nsingi
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
3-3-2-2
1
Лопеш
5
Паллуа
31
Коцца
21
Кастеллетто
4
Соу
4
Чиривелья
98
Амьен-Аду
27
Саймон
91
Мойе
11
Аблин
12
Гирасси
3-1-3-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
22
Мата
17
Верету
8
Толиссо
10
Шерки
7
Нуама
91
Ляказетт
11
Аблин
5
Гбамен
5
Гбамен
11
Аблин
98
Амьен-Аду
17
Табибу
17
Табибу
98
Амьен-Аду
91
Мойе
97
Коко
97
Коко
91
Мойе
10
Шерки
23
Алмада
23
Алмада
10
Шерки
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Нант
Лион
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
11
Plamedi Nsingi
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
22
Матье Акапандье
ПЗ
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
19
Луи Леру
ЦП
11
Plamedi Nsingi
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Нант - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
14
11
Офсайды
2
3
Количество передач
351
604
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Лиона», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Лион»

«Нант» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Нант
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