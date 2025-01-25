25.01.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эмполи
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
38
Noah El Biache
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Brayan
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-3-1-2
32
Васкес
2
Гогличидзе
2
Вити
3
Пеццелла
44
Исмайли
33
Грасси
6
Хендерсон
10
Фаццини
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
4-2-2-2
1
Скорупски
3
Хольм
26
Лукуми
17
Беукема
22
Ликояннис
6
Моро
19
Фройлер
14
Ндой
25
Домингес
21
Одгор
27
Даллинга
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
29
Коломбо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
29
Коломбо
6
Хендерсон
14
Мале
14
Мале
6
Хендерсон
33
Грасси
18
Анджорин
18
Анджорин
33
Грасси
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Моро
19
Фергюсон
19
Фергюсон
6
Моро
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
25
Домингес
16
Айлинг
16
Айлинг
25
Домингес
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Эмполи
Болонья
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
38
Noah El Biache
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Brayan
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
38
Noah El Biache
ЦП
21
Jacopo Bacci
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Brayan
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Эмполи - Болонья
3
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
25
13
Офсайды
2
0
Количество передач
242
433
Сейвы
7
0
Точность передач %
65
77
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Болоньи», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»