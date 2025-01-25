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  • «Страсбур» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Страсбур» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 19:50
Страсбур
25.01.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
70' А. Сантос 74' Э. Эмега
8' О. Сахрауи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Райан Месси
ЛВ
26
Папе Дьонг
ОП
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
23
Younes Lachaab
ЦФ
17
Аарон Малуда
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Петрович
19
Сарр
6
Дукуре
20
Дуэ
17
Сантос
19
Диарра
80
Лемарешаль
22
Морейра
42
Уаттара
11
Нанаси
22
Эмега
3-2-2-2-1
30
Шевалье
5
Баккер
2
Манди
18
Диаките
12
Менье
3
Гудмундссон
10
Харальдссон
21
Андре
32
Буадди
11
Сахрауи
18
Байо
22
Морейра
21
Силла
21
Силла
22
Морейра
11
Нанаси
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
11
Нанаси
80
Лемарешаль
29
Сенайя
29
Сенайя
80
Лемарешаль
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
32
Буадди
8
Мбаппе
8
Мбаппе
32
Буадди
5
Баккер
7
Гомес
7
Гомес
5
Баккер
11
Сахрауи
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Сахрауи
18
Байо
17
Малуда
17
Малуда
18
Байо
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
80
Райан Месси
ЛВ
18
Жереми Себа
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Вито Манноне
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
80
Райан Месси
ЛВ
18
Жереми Себа
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
26
Isaac Cossier
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Страсбур - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
9
Офсайды
4
2
Количество передач
420
582
Сейвы
5
5
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Лилля», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Лилль»

«Страсбур» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Страсбур
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