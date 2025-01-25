Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Галатасарай» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 18:50
Галатасарай
25.01.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
22' В. Осимхен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
7
Тунахан Таски
ПВ
17
Melih Bostan
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
3-1-4-1-1
27
12
Гильерме
4
Демирбаг
10
Эрдоган
35
Улджын
28
Бораниясевич
8
Евтович
77
Ибрагимоглу
23
Базур
18
Ндао
9
Крамер
34
Торрейра
25
Нельссон
25
Нельссон
34
Торрейра
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
11
Акгюн
8
Сара
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
10
Кутлу
10
Кутлу
4
Якобс
10
Мертенс
23
Кутуджу
23
Кутуджу
10
Мертенс
12
Гильерме
5
Язгили
5
Язгили
12
Гильерме
35
Улджын
9
Алексич
9
Алексич
35
Улджын
18
Ндао
7
Таски
7
Таски
18
Ндао
77
Ибрагимоглу
17
17
77
Ибрагимоглу
28
Бораниясевич
14
Найир
14
Найир
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
2
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
18
Офсайды
2
2
Количество передач
409
270
Сейвы
0
8
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Коньяспора», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Коньяспор»

«Галатасарай» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Коньяспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
17
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+