25.01.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-1-3-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
3-1-4-1-1
27
12
Гильерме
4
Демирбаг
10
Эрдоган
35
Улджын
28
Бораниясевич
8
Евтович
77
Ибрагимоглу
23
Базур
18
Ндао
9
Крамер
34
Торрейра
25
Нельссон
25
Нельссон
34
Торрейра
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
11
Акгюн
8
Сара
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
10
Кутлу
10
Кутлу
4
Якобс
10
Мертенс
23
Кутуджу
23
Кутуджу
10
Мертенс
12
Гильерме
5
Язгили
5
Язгили
12
Гильерме
35
Улджын
9
Алексич
9
Алексич
35
Улджын
18
Ндао
7
Таски
7
Таски
18
Ндао
77
Ибрагимоглу
17
17
77
Ибрагимоглу
28
Бораниясевич
14
Найир
14
Найир
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Галатасарай
Коньяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Галатасарай - Коньяспор
2
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
18
Офсайды
2
2
Количество передач
409
270
Сейвы
0
8
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.29
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Коньяспора», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Коньяспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»