Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Манчестер Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 19:20
Манчестер Сити
25.01.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Челси
42' Й. Гвардиол 68' Э. Холанд 87' Ф. Фоден
3' Н. Мадуэке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
3-3-2-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
45
Хусанов
24
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
22
Мармуш
9
Холанд
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
6
Колуилл
99
Чалоба
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
45
Хусанов
6
Стоунз
6
Стоунз
45
Хусанов
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Мармуш
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
8
Офсайды
5
2
Количество передач
558
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Челси», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Челси»

«Манчестер Сити» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
17
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+