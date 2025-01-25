25.01.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-3-2-2
31
Эдерсон
25
Аканджи
45
Хусанов
24
Гвардиол
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
22
Мармуш
9
Холанд
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
6
Колуилл
99
Чалоба
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
45
Хусанов
6
Стоунз
6
Стоунз
45
Хусанов
22
Мармуш
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
22
Мармуш
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
19
Санчо
7
Нету
7
Нету
19
Санчо
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
8
Офсайды
5
2
Количество передач
558
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.7
1.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Челси», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»