25.01.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
24
Ле Норман
20
Молина
27
Витсель
8
Барриос
22
Галлахер
6
Коке
20
Симеоне
10
Корреа
19
Альварес
4-1-1-2-2
1
Жуниор
26
Фемения
2
Кошта
53
Камбвала
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
7
Морено
11
Барри
20
Симеоне
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Симеоне
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
22
Галлахер
6
Коке
14
Льоренте
14
Льоренте
6
Коке
17
Рейнилду
16
Лино
16
Лино
17
Рейнилду
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
10
Пино
4
Суарес
4
Суарес
10
Пино
11
Барри
19
Пепе
19
Пепе
11
Барри
10
Баэна
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Баэна
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Конде
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
T. Ojeda
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
T. Ojeda
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
4
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
14
Количество передач
586
397
Сейвы
0
7
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
1.54
2.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Вильярреала», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»