Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 17:20
Атлетико
25.01.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
58' С. Лино
29' Ж. Морено (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
T. Ojeda
ЦП
4
Денис Суарес
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
3-4-2-1
13
Облак
17
Рейнилду
24
Ле Норман
20
Молина
27
Витсель
8
Барриос
22
Галлахер
6
Коке
20
Симеоне
10
Корреа
19
Альварес
4-1-1-2-2
1
Жуниор
26
Фемения
2
Кошта
53
Камбвала
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
7
Морено
11
Барри
20
Симеоне
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Симеоне
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
22
Галлахер
6
Коке
14
Льоренте
14
Льоренте
6
Коке
17
Рейнилду
16
Лино
16
Лино
17
Рейнилду
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
10
Пино
4
Суарес
4
Суарес
10
Пино
11
Барри
19
Пепе
19
Пепе
11
Барри
10
Баэна
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Баэна
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
Остались в запасе
Атлетико
Вильярреал
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Конде
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
T. Ojeda
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
T. Ojeda
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Атлетико - Вильярреал
4
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
14
Количество передач
586
397
Сейвы
0
7
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
1.54
2.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Вильярреала», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Вильярреал»

«Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
17
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+