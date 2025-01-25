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  • «Мальорка» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

«Мальорка» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

25 января 2025, 14:50
Мальорка
25.01.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
90+6' С. Бакамбу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
13
Адриан
ВР
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ЦЗ
3
Серхио Аррибас
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
(К) АП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
15
Пабло Гарсия
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
9
Ларин
4-1-1-3-1
13
Адриан
3
Льоренте
12
Ортис
3
Аррибас
4
Натан
21
Рока
5
Кардозо
17
Родригес
22
Иско
10
Эз Абде
9
Роке
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
10
Дардер
29
Асано
29
Асано
10
Дардер
9
Ларин
19
Мурики
19
Мурики
9
Ларин
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
15
Пабло Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
15
Пабло Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мальорка - Бетис
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
18
Офсайды
1
1
Количество передач
349
394
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Бетиса», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Бетис»

«Мальорка» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Мальорка
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