25.01.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-2-2-1-1
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
23
Наварро
14
Родригес
9
Ларин
4-1-1-3-1
13
Адриан
3
Льоренте
12
Ортис
3
Аррибас
4
Натан
21
Рока
5
Кардозо
17
Родригес
22
Иско
10
Эз Абде
9
Роке
24
Маффео
3
Морей
3
Морей
24
Маффео
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
10
Дардер
29
Асано
29
Асано
10
Дардер
9
Ларин
19
Мурики
19
Мурики
9
Ларин
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
15
Пабло Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хави Плегесуэло
ЛЗ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
15
Пабло Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мальорка - Бетис
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
18
Офсайды
1
1
Количество передач
349
394
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Бетиса», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»