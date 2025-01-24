24.01.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Осер
Осер
3-3-1-1-2
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
14
Менса
42
Овусу
26
Джоли
4
Массенго
25
Траоре
28
Перрен
9
Синайоко
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
75
Наде
21
Батубинсика
27
Петро
17
Эква
11
Фомба
18
Амугу
20
Боакье
22
Давиташвили
19
Стассен
26
Джоли
25
Хувер
25
Хувер
26
Джоли
9
Синайоко
9
Бэйр
9
Бэйр
9
Синайоко
28
Перрен
45
Онаиву
45
Онаиву
28
Перрен
25
Траоре
97
Айе
97
Айе
25
Траоре
11
Фомба
5
Тардье
5
Тардье
11
Фомба
17
Эква
10
10
17
Эква
20
Боакье
20
Кафаро
20
Кафаро
20
Боакье
Остались в запасе
Осер
Сент-Этьен
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
32
Neil Glossoa
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
32
Neil Glossoa
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Осер - Сент-Этьен
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
351
616
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Сент-Этьена», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Сент-Этьен»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»