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  • «Осер» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

«Осер» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

24 января 2025, 21:35
Осер
24.01.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
27' Х. Траоре
45' Л. Стассен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Августин Боакье
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
32
Neil Glossoa
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
10
Igor Miladinović
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Леон
92
Акпа
20
Дьоманде
5
Жубал
14
Менса
42
Овусу
26
Джоли
4
Массенго
25
Траоре
28
Перрен
9
Синайоко
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
75
Наде
21
Батубинсика
27
Петро
17
Эква
11
Фомба
18
Амугу
20
Боакье
22
Давиташвили
19
Стассен
26
Джоли
25
Хувер
25
Хувер
26
Джоли
9
Синайоко
9
Бэйр
9
Бэйр
9
Синайоко
28
Перрен
45
Онаиву
45
Онаиву
28
Перрен
25
Траоре
97
Айе
97
Айе
25
Траоре
11
Фомба
5
Тардье
5
Тардье
11
Фомба
17
Эква
10
10
17
Эква
20
Боакье
20
Кафаро
20
Кафаро
20
Боакье
Остались в запасе
Осер
Сент-Этьен
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
32
Neil Glossoa
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Aristide Zossou
ЦП
33
Neil Glossoa
ЦФ
32
Neil Glossoa
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
63
Джильян Н'Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Осер - Сент-Этьен
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
351
616
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Сент-Этьена», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Сент-Этьен»

«Осер» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Осер
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