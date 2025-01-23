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  • «Юнион СЖ» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Юнион СЖ» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 21:50
Юнион СЖ
23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
2 : 1
Завершен
Брага
16' А. Эль Уаззани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
22
Усейну Нианг
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
77
Брума
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
17
Исмаэль Гарби
АП
92
Macedo
ЦФ
3-2-2-2-1
49
Морис
28
Мачида
16
Лейсен
16
Берджесс
27
Садики
26
Сайкс
6
ван де Перре
22
Нианг
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
29
Иванович
3-1-1-3-2
21
Хорничек
4
Ниакате
15
Оливейра
3
Бамбу
29
Горби
8
Моутинью
21
Орта
78
Фернандеш
77
Брума
19
Эль Уаззани
77
Мартинес
10
Айт Эль-Хадж
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Айт Эль-Хадж
16
Лейсен
13
Родригес
13
Родригес
16
Лейсен
78
Фернандеш
2
Гомес
2
Гомес
78
Фернандеш
29
Горби
6
Карвальо
6
Карвальо
29
Горби
21
Орта
17
Саласар
17
Саласар
21
Орта
15
Оливейра
17
Гарби
17
Гарби
15
Оливейра
Остались в запасе
Юнион СЖ
Брага
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Юнион СЖ - Брага
5
1
1
4
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
18
14
Офсайды
2
2
Количество передач
468
371
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Браги», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ»«Брага»

«Юнион СЖ» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Юнион СЖ
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