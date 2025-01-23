23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
3-2-2-2-1
49
Морис
28
Мачида
16
Лейсен
16
Берджесс
27
Садики
26
Сайкс
6
ван де Перре
22
Нианг
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
29
Иванович
3-1-1-3-2
21
Хорничек
4
Ниакате
15
Оливейра
3
Бамбу
29
Горби
8
Моутинью
21
Орта
78
Фернандеш
77
Брума
19
Эль Уаззани
77
Мартинес
10
Айт Эль-Хадж
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Айт Эль-Хадж
16
Лейсен
13
Родригес
13
Родригес
16
Лейсен
78
Фернандеш
2
Гомес
2
Гомес
78
Фернандеш
29
Горби
6
Карвальо
6
Карвальо
29
Горби
21
Орта
17
Саласар
17
Саласар
21
Орта
15
Оливейра
17
Гарби
17
Гарби
15
Оливейра
Остались в запасе
Юнион СЖ
Брага
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
92
Macedo
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Юнион СЖ - Брага
5
1
1
4
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
18
14
Офсайды
2
2
Количество передач
468
371
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Браги», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Брага»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»