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  • «Манчестер Юнайтед» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 21:50
Манчестер Юнайтед
23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
2 : 1
Завершен
Рейнджерс
52' Д. Батлэнд (АГ) 90+2' Б. Фернандеш
88' С. Дессер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
10
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
63
Alexander Hutton
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
49
Бэйли Райс
ОП
48
Paul Nsio
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
15
Йоро
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
15
Колльер
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
24
Эриксен
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
3
Преппер
33
Йилмаз
27
Балогун
2
Тавернье
6
Жефте
18
Бэррон
43
Раскин
10
Байрами
29
Игамане
18
Черны
15
Йоро
3
Маласья
3
Маласья
15
Йоро
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
15
Колльер
5
Угарте
5
Угарте
15
Колльер
24
Эриксен
20
Мэйну
20
Мэйну
24
Эриксен
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
33
Йилмаз
38
Кинг
38
Кинг
33
Йилмаз
18
Бэррон
49
Райс
49
Райс
18
Бэррон
27
Балогун
45
Маккосленд
45
Маккосленд
27
Балогун
10
Байрами
9
Дессер
9
Дессер
10
Байрами
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рейнджерс
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
63
Alexander Hutton
ЦЗ
48
Paul Nsio
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Том Лоуренс
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
63
Alexander Hutton
ЦЗ
48
Paul Nsio
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Том Лоуренс
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рейнджерс
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
603
300
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.79
1.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Рейнджерс», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Рейнджерс»

«Манчестер Юнайтед» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Манчестер Юнайтед
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