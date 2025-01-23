23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
1
Баиндыр
15
Йоро
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
15
Колльер
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
24
Эриксен
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
3
Преппер
33
Йилмаз
27
Балогун
2
Тавернье
6
Жефте
18
Бэррон
43
Раскин
10
Байрами
29
Игамане
18
Черны
15
Йоро
3
Маласья
3
Маласья
15
Йоро
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
15
Колльер
5
Угарте
5
Угарте
15
Колльер
24
Эриксен
20
Мэйну
20
Мэйну
24
Эриксен
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
33
Йилмаз
38
Кинг
38
Кинг
33
Йилмаз
18
Бэррон
49
Райс
49
Райс
18
Бэррон
27
Балогун
45
Маккосленд
45
Маккосленд
27
Балогун
10
Байрами
9
Дессер
9
Дессер
10
Байрами
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рейнджерс
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
63
Alexander Hutton
ЦЗ
48
Paul Nsio
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Том Лоуренс
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
24
Андре Онана
ВР
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
63
Alexander Hutton
ЦЗ
48
Paul Nsio
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
10
Том Лоуренс
ЛВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рейнджерс
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
603
300
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.79
1.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Рейнджерс», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Рейнджерс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»