22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
31
Павлович
46
Габбиа
22
Эмерсон
10
Беннасер
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
80
Муса
21
Мората
2-2-3-2-1
13
Газзанига
16
Франкес
17
Блинд
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
21
Ромеу
6
ван де Бек
11
Цыганков
17
Хиль
9
Руис
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
14
Рейндерс
42
Терраччано
42
Терраччано
14
Рейндерс
10
Беннасер
11
Пулишич
11
Пулишич
10
Беннасер
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
6
ван де Бек
22
Асприлья
22
Асприлья
6
ван де Бек
11
Цыганков
23
Мартин
23
Мартин
11
Цыганков
17
Хиль
7
Данжума
7
Данжума
17
Хиль
21
Эррера
10
Порту
10
Порту
21
Эррера
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Милан
Жирона
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Милан - Жирона
2
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
18
Офсайды
1
3
Количество передач
392
536
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Жироны», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»