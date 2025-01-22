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  • «Милан» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«Милан» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 21:50
Милан
22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
37' Р. Леау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
(К) ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
31
Павлович
46
Габбиа
22
Эмерсон
10
Беннасер
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
80
Муса
21
Мората
2-2-3-2-1
13
Газзанига
16
Франкес
17
Блинд
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
21
Ромеу
6
ван де Бек
11
Цыганков
17
Хиль
9
Руис
22
Эмерсон
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Эмерсон
14
Рейндерс
42
Терраччано
42
Терраччано
14
Рейндерс
10
Беннасер
11
Пулишич
11
Пулишич
10
Беннасер
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
6
ван де Бек
22
Асприлья
22
Асприлья
6
ван де Бек
11
Цыганков
23
Мартин
23
Мартин
11
Цыганков
17
Хиль
7
Данжума
7
Данжума
17
Хиль
21
Эррера
10
Порту
10
Порту
21
Эррера
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Милан
Жирона
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Милан - Жирона
2
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
18
Офсайды
1
3
Количество передач
392
536
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Жироны», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Жирона»

«Милан» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Жирона Милан
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