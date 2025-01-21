21.01.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
17
Беукема
26
Лукуми
3
Хольм
19
Фергюсон
19
Фройлер
4
Побега
14
Ндой
7
Орсолини
9
Кастро
3-1-3-3
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
3
Антон
13
Гросс
24
Дюранвиль
8
Нмеча
10
Рейна
14
Байер
9
Гирасси
11
Гиттенс
26
Лукуми
16
Казале
16
Казале
26
Лукуми
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
7
Орсолини
16
Айлинг
16
Айлинг
7
Орсолини
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
19
Фройлер
21
Одгор
21
Одгор
19
Фройлер
13
Гросс
27
Коуто
27
Коуто
13
Гросс
10
Рейна
23
Джан
23
Джан
10
Рейна
9
Гирасси
8
Брандт
8
Брандт
9
Гирасси
24
Дюранвиль
14
Адейеми
14
Адейеми
24
Дюранвиль
Остались в запасе
Болонья
Боруссия Д
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Болонья - Боруссия Д
5
4
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
18
Офсайды
7
0
Количество передач
373
351
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Боруссии» Д, 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»