21.01.2025, вторник, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-3-1
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
28
Канно
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
10
Малком
38
Леонардо
3-1-2-3-1
1
Аль-Оаишер
2
Аль-Мовалад
2
17
4
Бакшвин
4
Крету
7
Бакуна
8
Амин
18
Бгуир
11
Гудвин
9
Игало
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
3
Кулибали
87
Тамбакти
87
Тамбакти
3
Кулибали
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
15
Аль-Кахтани
2
5
Макки
5
Макки
2
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Вахда
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Вахда
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
4
Офсайды
1
3
Количество передач
637
367
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Вахда», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср»
Источник: «Бомбардир»