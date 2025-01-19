19.01.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-3-2-1
28
Рульи
25
Гарсия
26
Балерди
13
Корнелиус
3
Брассье
4
Надир
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Энрике
11
Гринвуд
11
Мопе
3-2-1-2-2
1
Петрович
20
Дуэ
6
Дукуре
19
Сарр
19
Диарра
17
Сантос
80
Лемарешаль
42
Уаттара
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
25
Гарсия
26
Мерлен
26
Мерлен
25
Гарсия
13
Корнелиус
14
Лирола
14
Лирола
13
Корнелиус
4
Надир
11
Роу
11
Роу
4
Надир
11
Мопе
47
Ваз
47
Ваз
11
Мопе
11
Нанаси
29
Сенайя
29
Сенайя
11
Нанаси
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Райан Месси
ЛВ
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Райан Месси
ЛВ
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Марсель - Страсбур
3
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
5
Количество передач
607
271
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Страсбура», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»