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  • «Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 21:35
Марсель
19.01.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
68' М. Гринвуд (П)
23' Э. Эмега
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
17
Андрей Сантос
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Райан Месси
ЛВ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
25
Гарсия
26
Балерди
13
Корнелиус
3
Брассье
4
Надир
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Энрике
11
Гринвуд
11
Мопе
3-2-1-2-2
1
Петрович
20
Дуэ
6
Дукуре
19
Сарр
19
Диарра
17
Сантос
80
Лемарешаль
42
Уаттара
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
25
Гарсия
26
Мерлен
26
Мерлен
25
Гарсия
13
Корнелиус
14
Лирола
14
Лирола
13
Корнелиус
4
Надир
11
Роу
11
Роу
4
Надир
11
Мопе
47
Ваз
47
Ваз
11
Мопе
11
Нанаси
29
Сенайя
29
Сенайя
11
Нанаси
Остались в запасе
Марсель
Страсбур
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Райан Месси
ЛВ
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
26
Папе Дьонг
ОП
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
80
Райан Месси
ЛВ
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Марсель - Страсбур
3
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
5
Количество передач
607
271
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Страсбура», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Страсбур»

«Марсель» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Марсель
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