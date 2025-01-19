19.01.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-2-1-2-1
1
Сузуки
14
Валери
38
Вольяччо
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
23
Эрнани
7
Михаила
22
Кансельери
11
Альмквист
3-4-2-1
1
Станкович
27
Кандела
21
Идзес
5
Хапс
41
Кавилья
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Думбия
10
Йебоа
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
16
Кейта
3
Камара
3
Камара
16
Кейта
38
Вольяччо
18
Эно
18
Эно
38
Вольяччо
11
Альмквист
27
Ман
27
Ман
11
Альмквист
7
Михаила
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
7
Михаила
22
Кансельери
14
Бонни
14
Бонни
22
Кансельери
77
Думбия
44
Конде
44
Конде
77
Думбия
10
Йебоа
11
Ористанио
11
Ористанио
10
Йебоа
20
Бьяркасон
24
Дзербин
24
Дзербин
20
Бьяркасон
27
Кандела
29
Карбони
29
Карбони
27
Кандела
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
Остались в запасе
Парма
Венеция
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Парма - Венеция
2
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
492
327
Сейвы
1
7
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Венеции», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»