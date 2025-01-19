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  • «Парма» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Парма» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 15:50
Парма
19.01.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Венеция
56' Эрнани (П)
20' Й. Похьянпало (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
24
Алессио Дзербин
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
11
Гаэтано Ористанио
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Сузуки
14
Валери
38
Вольяччо
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
23
Эрнани
7
Михаила
22
Кансельери
11
Альмквист
3-4-2-1
1
Станкович
27
Кандела
21
Идзес
5
Хапс
41
Кавилья
6
Бусио
77
Эллертссон
77
Думбия
10
Йебоа
20
Бьяркасон
20
Похьянпало
16
Кейта
3
Камара
3
Камара
16
Кейта
38
Вольяччо
18
Эно
18
Эно
38
Вольяччо
11
Альмквист
27
Ман
27
Ман
11
Альмквист
7
Михаила
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
7
Михаила
22
Кансельери
14
Бонни
14
Бонни
22
Кансельери
77
Думбия
44
Конде
44
Конде
77
Думбия
10
Йебоа
11
Ористанио
11
Ористанио
10
Йебоа
20
Бьяркасон
24
Дзербин
24
Дзербин
20
Бьяркасон
27
Кандела
29
Карбони
29
Карбони
27
Кандела
20
Похьянпало
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
20
Похьянпало
Остались в запасе
Парма
Венеция
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
88
Саад Эль-Хаддад
АП
31
Альберто Кьезурин
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Парма - Венеция
2
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
492
327
Сейвы
1
7
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Венеции», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Венеция»

«Парма» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Парма
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