19.01.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-3-3-1
1
Куртуа
11
Гарсия
22
Рюдигер
2
Асенсио
25
Себальос
8
Вальверде
5
Беллингем
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
3-2-1-2-2
24
Силлессен
35
Мармоль
3
Муньос
15
Херцог
4
Суарес
26
Маккена
14
Муньос
20
Родригес
10
Молейро
21
Силва
19
Рамирес
22
Рюдигер
5
Алаба
5
Алаба
22
Рюдигер
17
Васкес
2
Агуадо
2
Агуадо
17
Васкес
11
Родриго
14
Андрес
14
Андрес
11
Родриго
21
Диас
15
Гюлер
15
Гюлер
21
Диас
25
Себальос
9
Эндрик
9
Эндрик
25
Себальос
14
Муньос
12
Лойодиче
12
Лойодиче
14
Муньос
10
Молейро
14
Фустер
14
Фустер
10
Молейро
15
Херцог
11
Рамирес
11
Рамирес
15
Херцог
21
Силва
9
МакБарни
9
МакБарни
21
Силва
Остались в запасе
Реал
Лас-Пальмас
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Реал - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
13
Офсайды
6
0
Количество передач
564
347
Сейвы
1
9
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
5.69
1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Лас-Пальмаса», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»