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  • «Реал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Реал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 17:05
Реал
19.01.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
4 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
18' К. Мбаппе (П) 33' Б. Диас 36' К. Мбаппе 57' Родриго
1' Ф. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
АП
10
Альберто Молейро
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Лоренцо Агуадо
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Лас-Пальмас
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
33
Серхио Виера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
11
Гарсия
22
Рюдигер
2
Асенсио
25
Себальос
8
Вальверде
5
Беллингем
17
Васкес
21
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
3-2-1-2-2
24
Силлессен
35
Мармоль
3
Муньос
15
Херцог
4
Суарес
26
Маккена
14
Муньос
20
Родригес
10
Молейро
21
Силва
19
Рамирес
22
Рюдигер
5
Алаба
5
Алаба
22
Рюдигер
17
Васкес
2
Агуадо
2
Агуадо
17
Васкес
11
Родриго
14
Андрес
14
Андрес
11
Родриго
21
Диас
15
Гюлер
15
Гюлер
21
Диас
25
Себальос
9
Эндрик
9
Эндрик
25
Себальос
14
Муньос
12
Лойодиче
12
Лойодиче
14
Муньос
10
Молейро
14
Фустер
14
Фустер
10
Молейро
15
Херцог
11
Рамирес
11
Рамирес
15
Херцог
21
Силва
9
МакБарни
9
МакБарни
21
Силва
Остались в запасе
Реал
Лас-Пальмас
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Исраэль Мора
ВР
23
Динко Хоркаш
ВР
25
Валентин Пеццолези
ЦЗ
33
Серхио Виера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Реал - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
13
Офсайды
6
0
Количество передач
564
347
Сейвы
1
9
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
5.69
1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Лас-Пальмаса», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас»

  • Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
  • Также игру будет транслировать «Бетсити».

«Реал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Реал
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