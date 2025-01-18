18.01.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
13
Адриан
13
Родригес
3
Льоренте
5
Бартра
20
Сабали
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
17
Родригес
9
Роке
22
Иско
4-3-2-1
25
Овоно
14
Теналья
24
Диарра
5
Абкар
3
Санчес
8
Бланко
6
Гевара
18
Гуриди
7
Висенте
17
Конечны
19
Кике
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
20
Сабали
4
Натан
4
Натан
20
Сабали
17
Родригес
21
Рока
21
Рока
17
Родригес
10
Эз Абде
5
Альтимира
5
Альтимира
10
Эз Абде
19
Кике
15
Моуриньо
15
Моуриньо
19
Кике
18
Гуриди
23
Бенавидес
23
Бенавидес
18
Гуриди
17
Конечны
19
Стоичков
19
Стоичков
17
Конечны
8
Бланко
11
Мартинес
11
Мартинес
8
Бланко
Остались в запасе
Бетис
Алавес
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
88
Дауда Думбия
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Бетис - Алавес
4
1
5
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
24
Количество передач
423
408
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Алавеса», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»