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  • «Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

15 января 2025, 21:35
Интер
15.01.2025, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
19' Д. Дюмфрис 45+1' Л. Мартинес
15' С. Кастро 64' Э. Хольм
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
3
Дармиан
8
Асллани
23
Барелла
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-2-1-3
1
Скорупски
3
Хольм
16
Казале
17
Беукема
22
Ликояннис
6
Моро
19
Фройлер
14
Ндой
21
Одгор
9
Кастро
7
Орсолини
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
3
Дармиан
28
Павар
28
Павар
3
Дармиан
8
Асллани
16
Фраттези
16
Фраттези
8
Асллани
95
Бастони
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
95
Бастони
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
19
Фройлер
6
Эрлич
6
Эрлич
19
Фройлер
3
Хольм
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
3
Хольм
21
Одгор
19
Фергюсон
19
Фергюсон
21
Одгор
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Интер
Болонья
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Болонья
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
13
Офсайды
2
3
Количество передач
400
426
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Болоньи», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Болонья»

«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Интер
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