15.01.2025, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-3-2
1
Зоммер
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
3
Дармиан
8
Асллани
23
Барелла
7
Зелински
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-2-1-3
1
Скорупски
3
Хольм
16
Казале
17
Беукема
22
Ликояннис
6
Моро
19
Фройлер
14
Ндой
21
Одгор
9
Кастро
7
Орсолини
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
3
Дармиан
28
Павар
28
Павар
3
Дармиан
8
Асллани
16
Фраттези
16
Фраттези
8
Асллани
95
Бастони
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
95
Бастони
10
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинес
19
Фройлер
6
Эрлич
6
Эрлич
19
Фройлер
3
Хольм
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
3
Хольм
21
Одгор
19
Фергюсон
19
Фергюсон
21
Одгор
6
Моро
4
Побега
4
Побега
6
Моро
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Интер
Болонья
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
54
Маттиа Занчетта
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Болонья
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
13
Офсайды
2
3
Количество передач
400
426
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Болоньи», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»