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  • «Комо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Комо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 19:20
Комо
14.01.2025, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Милан
60' А. Диао
71' Т. Эрнандес 76' Р. Леау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
11
Ассане Диао
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
28
Надж Рази
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-1-3-2
1
Бутез
18
Гольданига
2
Кемпф
20
ван дер Бремпт
13
Доссена
16
Энгельхардт
11
Диао
39
Фадера
7
Стрефецца
10
Кутроне
7
Да Кунья
4-3-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
10
Беннасер
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
21
Мората
16
Энгельхардт
21
Перроне
21
Перроне
16
Энгельхардт
7
Стрефецца
8
Какере
8
Какере
7
Стрефецца
11
Диао
90
Верди
90
Верди
11
Диао
10
Кутроне
11
Белотти
11
Белотти
10
Кутроне
13
Доссена
99
Габриеллони
99
Габриеллони
13
Доссена
12
Тиав
46
Габбиа
46
Габбиа
12
Тиав
11
Пулишич
20
Хименес
20
Хименес
11
Пулишич
10
Беннасер
80
Муса
80
Муса
10
Беннасер
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
Остались в запасе
Комо
Милан
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
28
Надж Рази
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
28
Надж Рази
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Боб Мерфи Оморегбе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Комо - Милан
1
6
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
17
Офсайды
3
1
Количество передач
388
379
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Милана», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Милан»

«Комо» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Комо
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