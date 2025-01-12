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  • «Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

12 января 2025, 21:35
Наполи
12.01.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Верона
5' Л. Монтипо (АГ) 61' Ф. Ангисса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
11
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
99
Ангисса
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
4-1-1-1-3
96
Монтипо
19
Фараони
27
Давидович
42
Коппола
96
Маньяни
21
Белахьян
88
Лазович
11
Дуда
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
37
Спинаццола
70
Маццокки
70
Маццокки
37
Спинаццола
7
Нерес
24
Дзербин
24
Дзербин
7
Нерес
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
8
Мактоминей
18
Распадори
18
Распадори
8
Мактоминей
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
88
Лазович
6
Брадарич
6
Брадарич
88
Лазович
19
Фараони
24
Данильюк
24
Данильюк
19
Фараони
20
Тенгстедт
20
Кастанос
20
Кастанос
20
Тенгстедт
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Наполи
Верона
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Антонио Конте
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Верона
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
6
5
Офсайды
0
1
Количество передач
703
320
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Вероны», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Верона»

«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Наполи
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