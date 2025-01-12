12.01.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
99
Ангисса
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
4-1-1-1-3
96
Монтипо
19
Фараони
27
Давидович
42
Коппола
96
Маньяни
21
Белахьян
88
Лазович
11
Дуда
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
37
Спинаццола
70
Маццокки
70
Маццокки
37
Спинаццола
7
Нерес
24
Дзербин
24
Дзербин
7
Нерес
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
8
Мактоминей
18
Распадори
18
Распадори
8
Мактоминей
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
88
Лазович
6
Брадарич
6
Брадарич
88
Лазович
19
Фараони
24
Данильюк
24
Данильюк
19
Фараони
20
Тенгстедт
20
Кастанос
20
Кастанос
20
Тенгстедт
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Наполи
Верона
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Антонио Конте
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Верона
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
6
5
Офсайды
0
1
Количество передач
703
320
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Вероны», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»