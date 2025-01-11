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  • «Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 18:50
Торино
11.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
45+1' Н. Влашич
8' К. Йылдыз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
(К) ОП
12
Дуглас Луис
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
3
Марипан
23
Коко
3
Соса
19
Лазаро
21
Риччи
17
Линетти
14
Карамо
10
Влашич
19
Адамс
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
12
Луис
19
Тюрам
22
МакКенни
11
Мбангула
31
Гонсалес
10
Йылдыз
3
Соса
6
Валюкевич
6
Валюкевич
3
Соса
14
Карамо
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Карамо
17
Линетти
61
Тамез
61
Тамез
17
Линетти
19
Адамс
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Адамс
37
Савона
20
Камбьясо
20
Камбьясо
37
Савона
11
Мбангула
22
Веа
22
Веа
11
Мбангула
Остались в запасе
Торино
Ювентус
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Торино - Ювентус
4
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
18
9
Офсайды
1
2
Количество передач
358
532
Сейвы
8
1
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ювентуса», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Ювентус»

«Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Торино
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