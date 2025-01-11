11.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
3
Марипан
23
Коко
3
Соса
19
Лазаро
21
Риччи
17
Линетти
14
Карамо
10
Влашич
19
Адамс
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
12
Луис
19
Тюрам
22
МакКенни
11
Мбангула
31
Гонсалес
10
Йылдыз
3
Соса
6
Валюкевич
6
Валюкевич
3
Соса
14
Карамо
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Карамо
17
Линетти
61
Тамез
61
Тамез
17
Линетти
19
Адамс
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Адамс
37
Савона
20
Камбьясо
20
Камбьясо
37
Савона
11
Мбангула
22
Веа
22
Веа
11
Мбангула
Остались в запасе
Торино
Ювентус
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
11
Сергей Перчун
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Торино - Ювентус
4
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
18
9
Офсайды
1
2
Количество передач
358
532
Сейвы
8
1
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ювентуса», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»