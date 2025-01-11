Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
90
Сава
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
4
Санчес
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
4
Ловрич
29
Атта
29
Атта
4
Ловрич
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
4
Санчес
17
17
4
Санчес
42
Скальвини
31
Коссуну
31
Коссуну
42
Скальвини
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
11
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Лукман
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
20
Бреннер
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
4
16
Офсайды
0
2
Количество передач
417
493
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Аталанты», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»