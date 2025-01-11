Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Удинезе» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Удинезе» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 15:50
Удинезе
11.01.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
20
Бреннер
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
3-3-2-1-1
90
Сава
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
4
Санчес
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
4
Ловрич
29
Атта
29
Атта
4
Ловрич
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
4
Санчес
17
17
4
Санчес
42
Скальвини
31
Коссуну
31
Коссуну
42
Скальвини
19
Джимсити
4
Хин
4
Хин
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
4
Брешианини
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
11
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Лукман
8
Пашалич
10
Самарджич
10
Самарджич
8
Пашалич
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
20
Бреннер
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
4
16
Офсайды
0
2
Количество передач
417
493
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Аталанты», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Аталанта»

«Удинезе» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Удинезе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+