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  • «Вальядолид» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Вальядолид» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 17:05
Вальядолид
11.01.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
58' К. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
(К) АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Чуки
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
19
Адриан Арну
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-2
1
Хейн
2
Перес
15
Санчес
35
Ба
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
21
Мартин
23
Ануар
18
Моро
10
Андре
4-2-3-1
30
Вьейтес
20
Сабали
3
Льоренте
4
Натан
13
Родригес
5
Альтимира
5
Кардозо
22
Иско
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
94
Бакамбу
Джемерт
4
Торрес
4
Торрес
Джемерт
15
Джемерт
15
Джемерт
23
Ануар
21
Ндиайе
21
Ндиайе
23
Ануар
71
Перес
10
Санчес
10
Санчес
71
Перес
10
Андре
14
Силла
14
Силла
10
Андре
20
Сабали
17
Родригес
17
Родригес
20
Сабали
5
Альтимира
24
Руйбаль
24
Руйбаль
5
Альтимира
94
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
94
Бакамбу
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
Остались в запасе
Вальядолид
Бетис
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вальядолид - Бетис
2
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
8
Нарушения
21
10
Офсайды
1
0
Количество передач
341
467
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Бетиса», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид»«Бетис»

«Вальядолид» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Вальядолид
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