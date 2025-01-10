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  • «Нант» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

«Нант» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

10 января 2025, 19:50
Нант
10.01.2025, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Монако
12' М. Аблин 47' К. Амьен-Аду
52' Б. Эмболо 59' М. Салису
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Николас Паллуа
(К) ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
4-1-2-2-1
1
Лопеш
21
Кастеллетто
31
Коцца
5
Паллуа
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
44
Зулиани
8
Аугусто
27
Саймон
7
Томас
11
Аблин
3-3-1-2-1
16
Кен
90
Синго
6
Керер
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
11
Уаттара
8
Камара
70
Буабре
29
Бен-Сегир
36
Эмболо
44
Зулиани
5
Гбамен
5
Гбамен
44
Зулиани
7
Томас
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Томас
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
70
Буабре
22
Миша
22
Миша
70
Буабре
Остались в запасе
Нант
Монако
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
99
Радослав Майецки
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Нант - Монако
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
17
14
Офсайды
1
0
Количество передач
277
620
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.83
2.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Монако», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Монако»

«Нант» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Нант
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