10.01.2025, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Нант
Нант
4-1-2-2-1
1
Лопеш
21
Кастеллетто
31
Коцца
5
Паллуа
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
44
Зулиани
8
Аугусто
27
Саймон
7
Томас
11
Аблин
3-3-1-2-1
16
Кен
90
Синго
6
Керер
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
11
Уаттара
8
Камара
70
Буабре
29
Бен-Сегир
36
Эмболо
44
Зулиани
5
Гбамен
5
Гбамен
44
Зулиани
7
Томас
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Томас
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
70
Буабре
22
Миша
22
Миша
70
Буабре
Остались в запасе
Нант
Монако
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
99
Радослав Майецки
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Демен Табибу
ЦП
19
Луи Леру
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Нант - Монако
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
17
14
Офсайды
1
0
Количество передач
277
620
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.83
2.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Монако», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»