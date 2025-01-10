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  • «Боруссия» Д – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

«Боруссия» Д – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

10 января 2025, 21:20
Боруссия Д
10.01.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Байер
12' Д. Гиттенс 79' С. Гирасси (П)
1' Н. Телла 8' П. Шик 19' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
5
David Lelle
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
4-3-3
1
Кобель
66
Кабар
27
Коуто
49
Люрс
26
Рюэрсон
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
14
Байер
8
Нмеча
3-3-1-1-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
23
Телла
14
Шик
14
Байер
10
Рейна
10
Рейна
14
Байер
26
Рюэрсон
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
26
Рюэрсон
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
22
Гримальдо
25
Паласиос
25
Паласиос
22
Гримальдо
14
Шик
7
Вирц
7
Вирц
14
Шик
23
Телла
11
Терье
11
Терье
23
Телла
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
1
Марсель Лотка
ВР
5
David Lelle
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
5
David Lelle
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
8
6
Офсайды
2
3
Количество передач
694
296
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Байера», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Байер»

«Боруссия» Д – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Боруссия Д
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