10.01.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-3-3
1
Кобель
66
Кабар
27
Коуто
49
Люрс
26
Рюэрсон
14
Адейеми
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
14
Байер
8
Нмеча
3-3-1-1-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
23
Телла
14
Шик
14
Байер
10
Рейна
10
Рейна
14
Байер
26
Рюэрсон
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
26
Рюэрсон
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
22
Гримальдо
25
Паласиос
25
Паласиос
22
Гримальдо
14
Шик
7
Вирц
7
Вирц
14
Шик
23
Телла
11
Терье
11
Терье
23
Телла
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
1
Марсель Лотка
ВР
5
David Lelle
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
5
David Lelle
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Боруссия Д - Байер
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
8
6
Офсайды
2
3
Количество передач
694
296
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Байера», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»