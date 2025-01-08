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  • «Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2025

«Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2025

8 января 2025, 20:50
Атлетик
08.01.2025, среда, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Барселона
17' Гави 53' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
16
Гави
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Тони Фернандес
ПВ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Прадос
18
Хаурегисар
46
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
4-1-2-2-1
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
16
Гави
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
46
Гомес
25
Джало
25
Джало
46
Гомес
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
11
Гурусета
10
Уильямс
10
Уильямс
11
Гурусета
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
10
Ямаль
7
Лопес
7
Лопес
10
Ямаль
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
8
Офсайды
5
4
Количество передач
389
519
Сейвы
5
5
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Барселона»

«Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Испании Барселона Атлетик
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