08.01.2025, среда, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Суперкубок Испании, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Прадос
18
Хаурегисар
46
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
4-1-2-2-1
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
8
Педри
16
Гави
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
46
Гомес
25
Джало
25
Джало
46
Гомес
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
11
Гурусета
10
Уильямс
10
Уильямс
11
Гурусета
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
6
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Касадо
16
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Гави
10
Ямаль
7
Лопес
7
Лопес
10
Ямаль
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
8
Офсайды
5
4
Количество передач
389
519
Сейвы
5
5
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 1/2 Суперкубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»